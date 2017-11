'Strandbeest-kunstenaar' Theo Jansen verkozen tot kunstenaar van het jaar 2018

Een strandbeest van Theo Jansen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Hagenaar Theo Jansen is gekozen als kunstenaar van het jaar 2018. De kunstenaar-uitvinder, die vooral bekend is geworden door zijn 'strandbeesten', is de winnaar van de jaarlijkse verkiezing van de Stichting Kunstweek.





Jansen baarde de afgelopen jaren opzien met zijn



Kunstweek



De verkiezing wordt georganiseerd aan de vooravond van de jaarlijkse Kunstweek. Ateliers, kunstinstellingen, galerieën, kunstuitlenen en gemeenten in het hele land nemen van zaterdag 4 tot en met zondag 12 november deel aan de Nationale Kunstweek. Ze organiseren onder meer extra activiteiten als workshops en exposities en hebben speciale aanbiedingen.



