Horecastop Nieuwe Rijn Leiden verleden tijd: 'Leegstand spookbeeld voor winkelgebied'

LEIDEN - VVD, PvdA en D66 zijn voor uitbreiding van de horeca aan de Nieuwe Rijn in Leiden. De partijen steunen het voorstel van wethouder Robert Strijk (D66) om vijf nieuwe horecagelegenheden toe te staan in het gebied. Strijk wil zo de leegstand van winkelpanden aan de gracht tegen gaan.

Een raadsmeerderheid gaat zo in tegen het eigen beleid. Twee jaar geleden werd nog besloten een horecastop in te stellen voor de Nieuwe Rijn. Gek genoeg was de leegstand hier toen de aanleiding voor. De hoop was dat winkeliers zich in de panden zouden vestigen, maar dat is niet gebeurd.Coalitiepartij SP verzet zich net als de oppositie tegen het plan van wethouder Strijk. Volgens die partijen is de leegstand van de winkelpanden het gevolg van een te hoge huur. Mart Keuning zei donderdag in de Leidse raadszaal dat de huurprijzen niet marktconform zijn. Pandeigenaren zouden voor de winkelruimtes even hoge huren vragen als de buurman met een horecabestemming.De SP wees erop dat dit niet reëel is . 'Voor een horecabestemming is de Nieuwe Rijn een A-locatie en voor een winkelbestemming een C-locatie', zei Antoine Theeuwen hierover. 'Daarvoor kun je niet dezelfde huren vragen. Als ik een pandeigenaar was, zou ik ook gewoon teveel huur vragen en wachten tot ik er horeca van kan maken.'Het CDA noemde leegstand 'het spookbeeld voor elk winkelgebied'. Voorman Joost Bleijie is niet uitgesproken tegen horeca, maar zei wel dat het onbehoorlijk is om na twee jaar al te stoppen met de horecastop. Als er vijf nieuwe horecagelegenheden bij komen aan de Nieuwe Rijn, dan wil het CDA daar enkele voorwaarden aan verbinden. Zo pleitte Bleijie voor kleine zaakjes, zodat er geen grote ketens zich in het gebied gaan vestigen.