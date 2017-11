Dodelijke explosie in Delft bij zelfde huis als aanslag in 2015

DELFT - Het huis in Delft waar woensdag een fatale explosie plaatsvond, is dezelfde woning waarvan de bewoner in 2015 gewond raakte toen een vuilniszak ontplofte die hij buiten wilde zetten. De broer van het slachtoffer werd er toen van verdacht dat hij een aanslag wilde plegen op zijn broer. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens te weinig bewijs.

Bij de explosie op woensdag in het huis op de Van Schuijlenburchstraat kwam een medewerker van woningcorporatie Vidomes om het leven. De man was bezig met werkzaamheden in het huis dat leegstond. Omwonenden hoorden rond kwart over tien in de ochtend een harde knal en hoorden een man om hulp roepen. In eerste instantie gingen de brandweer en de inspectie SZW uit van een gasexplosie. Dat blijkt na onderzoek niet het geval. De politie meldt dat het onderzoek in de woning klaar is, maar dat het pand nog wel verzegeld blijft.De recherche onderzoekt nu wat de explosie heeft veroorzaakt. Een woordvoerder kan niet zeggen of er een verband is tussen de explosie in 2015 en die van woensdag. 'We onderzoeken een incident en we weten dat daar eerder een ontploffing heeft plaatsgevonden', meldt een woordvoerder van de politie.Eén van de scenario's die nu onderzocht wordt, is dat de explosie het gevolg is van een misdrijf. Donderdag heeft de politie een buurtonderzoek gedaan, dat gaat vrijdag verder.