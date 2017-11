Jongen (15) trekt vuurwapen na kritiek op voordringen bij kassa

LEIDSCHENDAM - Een 15-jarige jongen is donderdagavond aangehouden nadat hij een vrouw had bedreigd met een vuurwapen.

De vrouw had de jongen in een supermarkt in de de Prins Frederiklaan in Leidschendam aangesproken, omdat hij wilde voordringen in de rij voor de kassa.Buiten liep de jongen op de vrouw af en bedreigde hij haar verbaal. Vervolgens liet hij het vuurwapen zien. Nadat omstanders tussen beiden kwamen, ging de jongen er vandoor.De vrouw belde de politie. Agenten arresteerden de jongen korte tijd later in de omgeving, maar het wapen had hij toen niet bij zich. De politie doet verder onderzoek.