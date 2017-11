Auto vast onder slagboom op randweg Den Haag

De Opel Corsa zit vast onder de slagboom (Foto: ANWB)

DEN HAAG - Op de Noordelijke Randweg rond Den Haag is een slagboom bovenop een auto terechtgekomen. Hierdoor is het verkeer richting Wassenaar in de buurt van de Hubertustunnel tijdelijk stilgelegd.







Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de Opel Corsa even niet verder kan. Volgens de ANWB gaat het om 'klein fileleed', de verwachting is dat de weg snel weer open gaat.