Mud Masters slaat Scheveningen een jaartje over

DEN HAAG - Liefhebbers van de stormbaanrace Mud Masters kunnen komend jaar niet terecht op Scheveningen. De organisatie heeft na twee achtereenvolgende edities laten weten dat het evenement in 2018 niet op het Scheveningse zand wordt gehouden.

Het evenement was uitgegroeid tot een groot spektakel. Afgelopen juli namen nog zo'n achtduizend mensen deel aan de zanderige hindernisparcours. Er waren routes uitgezet van 6, 12, 18 of 42 kilometer. Ook was er dit jaar een speciaal 'Family parcours' van 3 kilometer aangelegd. Volgens veel deelnemers draait het daarbij niet om een snelle tijd bij de finish, maar juist dát je finisht