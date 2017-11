Ondanks protesten komt nieuw dorpshuis Zwammerdam toch op Spoorlaan

ZWAMMERDAM - Ondanks protesten komt het nieuw te bouwen dorpshuis in Zwammerdam toch definitief op de Spoorlaan. Een groep Dammenaren vindt de Buitendorpstraat, waar het huidige dorpshuis De Zwanenburcht gevestigd zit, een betere locatie. Veel oudere inwoners van Zwammerdam vinden de beoogde locatie aan de Spoorlaan te ver lopen.

Toch ging de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, waar Zwammerdam onder valt, akkoord met een investering van 1 miljoen euro. Die was nodig om het gebouw energieneutraal te laten draaien. Het debat werd door tegenstanders aangegrepen om het plan alsnog te blokkeren, meldt Studio Alphen , mediapartner van Omroep West.Het centrum komt naast het bestaande clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam aan de Spoorlaan. De kantine van de voetbalclub zal verdwijnen. De voetballers, de Oranje Nassauschool en de brandweer nemen hun intrek in het nieuwe dorpshuis.Omdat het dorpshuis verderop op de Spoorlaan komt, heeft zorginstelling Ipse de Bruggen aangeboden om mensen die moeilijk te been met busjes naar het dorpshuis te brengen. Ook krijgt de drukke Steekterweg, die langs het dorpshuis loopt, veiligere oversteekplaatsen krijgen en een beter overzichtelijk kruispunt. Ook komen er meer parkeerplaatsen.