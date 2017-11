Camera, wijkagent en voetbalkooi verlossen Haagse wijk van hangjeugd

DEN HAAG - Tot voor kort was er flinke overlast van hangjongeren in de Haagse wijk Oud-Leyenburg. Maar dankzij cameratoezicht, goede samenwerking met de politie en een nieuwe voetbalkooi gaat het beter. Bij korfbalvereniging Die Haghe aan de Baambruggestraat is er opluchting: 'Het lijkt erop dat het probleem onder controle is.'

De hangjeugd veroorzaakte geluidsoverlast, het was een zooitje op straat en de korfbalvereniging had flinke overlast, zegt Daniël van der Velde: 'Onze vlaggen zijn gestolen, masten zijn kapot gemaakt, borden gesloopt, brandstichting.' Ook omwonenden irriteerden zich aan de overlastgevende jeugd. 'Er was geschreeuw 's avonds, vernielingen in de speeltuin, echt wel vervelend,' zegt een bewoner van de Maarsbergenstraat.Zowel bewoners als de sportvereniging trokken aan de bel bij de gemeente en de politie. Er werd een nieuwe voetbalkooi geplaatst, de wijkagenten reden een extra rondje en er werd een camera opgehangen. 'Een peperduur ding die het hele terrein filmt,' zegt Van der Velde.Door alle maatregelen gaat het veel beter in Oud-Leyenburg. 'De jeugd weet de voetbalkooi te vinden en ze weten ook dat er een camera hangt,' zegt Van der Velde. De wijkagent heeft goed contact met de jongeren en bewoners hebben contact met de politie. Er is iedere twee weken een inloopspreekuur met de wijkagenten in het clubgebouw van Die Haghe, dat fungeert als Buurthuis van de Toekomst.'De overlast is veel minder. De hangjeugd is niet weg, maar het is echt nog maar af en toe raak met luide muziek en rotzooi op straat', vertelt een bewoner van de Benschopstraat. Bij de korfbalvereniging zijn ze ook tevreden. 'Er is nog een hoekje wat buiten het zicht van de camera valt en daar liggen wat peuken en blikjes. Maar daar verzinnen we nog wel wat op.'De camera wordt binnenkort mogelijk weer weggehaald. 'De gemeente heeft een paar camera's die kunnen worden ingezet bij incidenten. Het zou best wel eens kunnen dat er een plek is waar deze camera inmiddels harder nodig is', lacht Daniël van der Velde.