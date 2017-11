Vaak ongelukken tussen fietsers en tractoren: 'Oh nee, nu is hij dood!'

Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Het gaat in Zuid-Holland te vaak onnodig mis in het verkeer tussen fietsers en tractoren, met alle gevolgen van dien. Dat zegt het verkeersveiligheidsbureau Zuid-Holland. Daarom kregen vrijdag meer dan 100 basisschoolleerlingen in Voorhout les in omgaan met trekkers.

Geschreven door Maikel Coomans





Zo staat er een houten pop zogenaamd langs de kant van de weg. 'De trekker rijdt er nu vlak langs en gaat zo een bocht maken', zegt de instructeur tegen de leerlingen. Dan gebeurt het onvermijdelijke: 'Nee, de messen steken heel erg uit ineens als de trekker draait. Nu valt de pop om', aldus Bjorn.



Landbouwvoertuigen



In diverse gemeenten worden de komende maanden lessen gegeven op basisscholen in de omgang met landbouwvoertuigen. 'Gelukkig is hij van hout, maar in het echt zou dit echt niet leuk zijn!', zegt Bjorn over de aangereden houten pop.



