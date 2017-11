Meer openbare toiletten in de stad: 'Zijn we eindelijk af van dat gezeik'

DEN HAAG - Vrouwen krijgen meer mogelijkheden om te plassen in Den Haag. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Een motie van de Haagse Stadspartij daarvoor werd aangenomen.

'Op dit moment is er één plek voor vrouwen om te plassen, en 23 plekken voor mannen. Dat laatste getal moet ook nog maal vier, want dat zijn plaskruizen. Die balans is oneerlijk', zegt gemeenteraadslid Gerwin van Vulpen van de HSP.Van Vulpen heeft met zijn partij ook al het toilet uitgezocht. Bij dit model zijn volgens hem de kosten ook geen argument meer, omdat het net bijna zoveel zou kosten als een plasplek voor mannen. 'Deze is zelfreinigend', zegt hij erbij.[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZPHola8YEKg]Hoeveel toiletten er moeten komen en wanneer ze er staan, is nog niet duidelijk. 'Wij hebben gezegd: meer. Laten we die neerzetten op de plekken waar ze het meest nodig zijn, dus bij de uitgaansgelegenheden.'De toiletten zijn volgens Van Vulpen overigens niet alleen door vrouwen te gebruiken. 'Door vrouwen, mannen en alles er tussenin. Het gaat erom dat we iedereen de mogelijkheid geven om naar het toilet te gaan.' Van Vulpen is blij dat de motie een meerderheid haalde: 'Zijn we eindelijk af van dat gezeik.'