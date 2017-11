Kostbare koninklijke vazen uit Wassenaar beschadigd in Paleis het Loo

WASSENAAR - Twee kostbare koninklijke vazen die eigendom zijn van de gemeente Wassenaar, zijn beschadigd op Museum paleis Het Loo in Apeldoorn. Het museum had de vazen in bruikleen.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de schade. 'De vazen zijn nu terug naar de eigenaar, de gemeente Wassenaar, waar een schade-expert de grootte van de schade moet vaststellen', vertelt een woordvoerder van Museum Pales het Loo aan Omroep West.De vazen, ook wel jardinières genoemd, zijn volgens de woordvoerder licht beschadigd. Hoe lang het onderzoek zal duren, is niet duidelijk. 'Het zal in ieder geval langer duren dan als een vaas bij ons in huis beschadigd is', vertelt de woordvoerder. 'Bij museale stukken worden dit soort onderzoeken uiterst nauwkeurig uitgevoerd'.Over de waarde van de vazen was eerder niet veel bekend, totdat enkele jaren geleden tijdens een veiling in de Verenigde Staten een soortgelijke jardinière een paar miljoen dollar opbracht.De jardinières zijn oorspronkelijk Russisch en zijn via de Russische vrouw van Koning Willem II, Anna Paulowna, in Nederland terechtgekomen. Het raadhuis van Wassenaar was in de negentiende eeuw de woning van prins Frederik, de broer van Willem II. Zodoende zijn de vazen eigendom van de gemeente Wassenaar.