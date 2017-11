500 kilo coke gevonden in kermisattractie: zes aanhoudingen

DEN HAAG - Vijf mannen en één vrouw zijn opgepakt voor de handel in cocaïne. Het gaat om mensen uit Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Ze zijn tussen de 35 en 59 jaar oud, meldt het Openbaar Ministerie.

De zes worden verdacht van de invoer van 500 kilo coke. 'Deze partij cocaïne was verstopt in een kermisattractie, te weten in de holle armen van een zogenoemde slingshot, een bal die met elastieken de lucht wordt ingeschoten', schrijft het OM.Het OM: 'Deze partij was per boot vanaf Curaçao naar Nederland verscheept en werd in april 2016 door de Douane in de Rotterdamse haven onderschept. De partij vertegenwoordigde een straatwaarde van 15 miljoen euro.'Drie van de verdachten worden naast de cocaïnehandel ook verdacht van het 'voorhanden hebben van vuurwapens'. Vier van de verdachten zitten nog vast, de andere twee worden ook nog altijd verdacht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.