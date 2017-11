Slachtoffer mishandeling: 'Moet ik hier nu financieel nog voor boeten?'

DEN HAAG - Op 7 augustus is Dave (25) door een wildvreemde man het ziekenhuis in geslagen. Hij kreeg een vuistslag op zijn mond. De Leidenaar mist een tand, hij heeft nog iedere dag pijn en moet volgende week opnieuw een zeer pijnlijke wortelkanaalbehandeling ondergaan. Bij de politierechter eist hij een schadevergoeding van 23.000 euro.

De man die Dave de vuistslag gaf, zit in de rechtszaal. Hij heet Pascal, is 40 jaar en vader van vier kinderen. Op 7 augustus loopt hij met zijn vrouw en kinderen door Leiden. 'Dave keek op een flirtende manier naar mijn vrouw en dat triggerde iets in mij. Ik liep naar hem toe, gaf hem een klap en ben weggelopen,' vertelt Pascal aan de rechter.De verdachte Hagenaar houdt het niet droog. 'Ik heb er spijt van. Er knapte iets in me. Ik had zoveel stress.' Pascal gaat met zijn gezin naar huis. Zijn vrouw is woedend. 'Ik hoopte alleen maar dat het met die jongen goed zou gaan, dat het niet erg zou zijn.' Hij gaat niet naar de politie.Dave gaat wel naar de politie. Dar krijgt hij te horen 'dat hij volgende week maar terug moet komen'. Hij laat het er niet bij zitten en vertelt zijn verhaal aan Omroep West. In het opsporingsprogramma Team West worden beelden van de dader getoond . Pascal krijgt een telefoontje van zijn schoonmoeder. 'Ze zag me op tv. Ik heb meteen de politie gebeld en me aangegeven .'De rechter vraagt zich af of het maar een klap was die Pascal uitdeelde. 'De schade is aanzienlijk. Volgens de tandarts heeft Dave twee kronen nodig en zeker een implantaat, misschien twee. Heeft u de foto's gezin in het dossier ?' De verdachte schudt nee. 'Maar ik geloof het. Ik ben niet de kleinste en heb hard geslagen.'Dave heeft een enorme tandartsrekening die hij niet kan betalen. Hij richt zich tot de rechter: 'Moet ik hier nu financieel voor boeten? Dat is nu aan u.' Hij wil 3.500 euro immateriële schadevergoeding en bijna 20.000 euro om de tandartskosten te dekken. Pascal is kok, verdient 1.400 euro in de maand en zijn vrouw zit in de ziektewet. 'Dat geld dat heeft hij niet,' zegt zijn advocaat.De politierechter worstelt met de zaak. Ze moet meteen uitspraak doen, maar vindt de schadevergoedingkwestie ingewikkeld. Na een korte pauze komt ze tot een oordeel: 'U heeft Dave zwaar lichamelijk letsel toegebracht, daarom is een werkstraf op zijn plaats, van 70 uur. De schadeclaim daar moet ik over nadenken.' De uitspraak volgt over twee weken. 'Het is niet anders.'