Ruim honderd gezinnen gedupeerd na inbraak bij voedselbank: 'Ze begonnen te huilen'

REGIO - Wat een mooie dag had moeten worden voor 110 gezinnen in Krimpenerwaard, eindigde vrijdagochtend in een nachtmerrie. Onbekenden braken afgelopen nacht in bij de Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven en vernielden tientallen dozen met voedsel. Daardoor staan de gezinnen nu met lege handen.

'Ik stond met de tranen in mijn ogen te kijken naar de ravage', vertelt bestuurslid Randa El Ayachi. 'Ik was gebeld door mijn moeder. Toen ik aankwam, was iedereen aan het huilen. Langzaam druppelden de andere vrijwilligers binnen. De een na de ander begon te huilen. Rond 10.00 uur kwam de cliënten. Ook zij begonnen te huilen.'De onbekende of onbekenden kwamen binnen via de achterdeur. 'In ons pand zat vroeger een juwelier. De deuren en kozijnen zijn van hardhout, dus extra sterk. Die breek je niet zomaar open. Ik denk dat ze een breekijzer of iets dergelijks hebben gebruikt.'In het pand stonden voedselpakketten met lang houdbare spullen als pasta en blikken bonen klaar. 'De gezinnen komen elke vrijdag langs. We hadden deze dozen daarom gisteravond al klaargezet. Vandaag waren de vrijwilligers op pad om de verse spullen zoals brood, fruit en zuivel te halen. Deze zouden dan in de doos worden gedaan voordat de gezinnen kwamen.'Eenmaal binnen sloegen de inbrekers hun slag. De dozen werden op de grond gesmeten. Het eten erin werd kapot gegooid. Ook werd de frisdrank (Randa: 'en andere ondefinieerbare vloeistoffen') over het voedsel heen gegoten. Omdat de voedselbank de voedselveiligheid niet meer kan garanderen, moet alles weggegooid worden.'De gezinnen konden alleen nog wat van de verse producten meenemen. Het is vreselijk. Ook de pallets met onze voorraad is onbruikbaar gemaakt. Het is dus nog de vraag of we komende week pakketten kunnen uitdelen aan de gezinnen.'Omdat er geen camera's hangen in het pand, is het nog onduidelijk wie heeft ingebroken. De voedselbank heeft inmiddels aangifte gedaan. Ook gaat de verzekering kijken naar de schade. 'Maar deze dekt volgens mij alleen de schade aan het gebouw. Het voedsel is gewoon weg.'