Voorbeschouwing ADO – Feyenoord: Fitte Wilfried Kanon keert terug in de basis

ADO Den Haag start tegen Feyenoord met Wilfried Kanon in de basis. De verdediger keert terug na een onderbeenblessure. Hij vormt het centrale duo met Thomas Meissner. Danny Bakker schuift een linie naar voren, waardoor Donny Gorter naar de bank verkast. De voorhoede blijft ongewijzigd.‘Het is een beladen wedstrijd. Ik ben blij dat het stadion bijna uitverkocht is. Dat is mooi, daar hebben de spelers ook hard voor gewerkt. Het is belangrijk om goed te beginnen. Kunnen we Feyenoord pijn doen? Want ze zullen zeker de wedstrijd van afgelopen week voelen. We moeten goed beginnen en dan iets forceren.’Vorig seizoen verloor ADO Den Haag met minimaal verschil van Feyenoord. Karim El Ahmadi scoorde het enige doelpunt.In januari 2014 wint ADO Den Haag met 3-2 van Feyenoord. De Haagse ploeg geeft een 2-0 voorsprong uithanden tot 2-2, maar wint uiteindelijk door een fantastisch doelpunt van Roland Alberg alsnog.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord is zondag live te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social media kanalen volg je de wedstrijd live.