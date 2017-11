Crossing Border viert jubileum met 25ste editie

Crossing Border | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Coldplay, Lou Reed, Nick Cave, Salman Rushdie, Isabel Allende, Louis Theroux. Zomaar wat bekende muzikanten en schrijvers die op Crossing Border hebben gestaan. Dit weekend viert het muziek- en literatuurfestival met de 25e editie een jubileum.

In het verleden is het festival zeer regelmatig van locatie veranderd. Zo begon het ooit in een kraakpand, maar groeide het langzaam uit zijn voegen. Eerst in het Theater aan het Spui, daarna het voormalige Congrescentrum. Na enkele jaren Amsterdam keerde het terug in de Koninklijke Schouwburg en sinds twee jaar wordt het gehouden in en rondom het Paard.



Belangrijkste pijler is de programmering. Zo staat Crossing Border altijd garant voor het avontuur. Dus niet alleen bekende namen, maar ook artiesten die nog aan het begin van hun carrière staan. Zoals bijvoorbeeld eerder genoemde Coldplay.



Kruisbestuiving



En Crossing Border zou Crossing Border niet zijn als er geen kruisbestuiving zou zijn tussen de verschillende disciplines. Dus muzikanten die voordragen uit een zelf geschreven boek (zoals bijvoorbeeld Lou Reed, Nick Cave en John Grant) of, een enkele keer, andersom (onder andere Jonathan Coe).



Grote namen dit weekend zijn de Amerikaanse band Spoon en het legendarische Afrikaanse muziekgezelschap Orchestra Baobab. Vrijdagavond is nagenoeg uitverkocht, voor de zaterdagavond zijn nog genoeg kaarten beschikbaar.