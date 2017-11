DEN HAAG - Wordt Den Haag Europese sporthoofdstad in 2021? De gemeente wil dat graag, maar daarvoor moet een Europese jury overtuigd worden dat de stad de juiste ambities heeft én die beter invult dan concurrent Lissabon. Vrijdag was de jury op rondreis door de stad om te kijken hoe het staat met het sportklimaat. Daarbij werd onder meer gekeken in de sporttuin van de Schilderswijk.

De sporttuin is een plek in de buurt waar wekelijks 500 kinderen komen om onder meer te hockeyen, tennissen, klimmen en gymen. Er is ook een sporttuin in Duindorp, in Moerwijk is er één gepland. 'Vroeger was dit een schooltuin,' vertelt coördinator Sebastiaan Nederhoed. 'Het was zo’n 15 jaar geleden niet veilig om met schoolkinderen buiten te sporten bij mooi weer, terwijl sportleraren dat wel wilden. Toen is de schooltuin omgevormd tot sporttuin.'De sporttuin heeft nu drie kunstgrasveldjes, een asfaltveld en een klimmuur. De negen juryleden die moeten bepalen of Den Haag sporthoofdstad wordt kijken goedkeurend rond. 'Dit is goed, zo’n project waarbij sport bijdraagt aan de integratie van mensen in de samenleving. Sport als verbroedering,' constateert juryvoorzitter Hugo Alonso, die ook de sportcampus in het Zuiderpark heeft bezocht.Dat is ook wat de gemeente wil uitdragen. 'Den Haag ondersteunt topsport en breedtesport,' zegt verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). 'Den Haag is ook echt een sportstad, kijk naar het WK Hockey, het WK Beachvolleybal, de Volvo Ocean Race. De jury is onder de indruk dat een relatief kleine stad als Den Haag dat allemaal organiseert. Dat willen we laten zien aan Europa en aan de wereld.'Of dat ook gaat gebeuren zal volgende maand blijken. Eind november gaat de jury naar Lissabon om daar te kijken of de stad zijn sportieve ambities voor 2021 kan waarmaken. Op 6 december wordt dan bekend gemaakt welke stad de titel de Europese sporthoofdstad in 2021 mag voeren.