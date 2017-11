Aad de Mos en Lex Schoenmaker zien Advocaat verder gaan als bondscoach

DEN HAAG - Bondscoach Dick Advocaat maakte vrijdag niet alleen zijn selectie bekend voor de komende oefenwedstrijden van Oranje tegen Schotland en Roemenië, hij ging ook in op de vraag of hij door zou willen gaan als bondscoach. 'Ik heb al besloten wat ik ga doen. Na het duel met de Roemenen maak ik bekend wat ik ga doen', aldus Advocaat.

Oud-trainer Aad de Mos is overtuigd dat Advocaat verder gaat bij Oranje. 'Dick is verslaafd aan het hele gebeuren. Hij heeft een bepaalde structuur: het vliegtuig in en dan een land of een club oppakken. Hij gaat honderd procent door.'Lex Schoenmaker, oud-speler en trainer van ADO Den Haag, denkt ook dat Advocaat verlengt. 'Misschien neemt hij dan Ronald Koeman wel als assistent. Die kan dan wat ervaring opdoen en dan kan hij het na één of twee jaar overnemen.'Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport. Daarin onder meer aandacht voor het thuisduel van ADO Den Haag tegen Feyenoord, de Haagse derby tussen HBS en Quick én Joop Buyt, die op bezoek gaat bij Hélène Hendriks.