Definitief extra raadsvergadering Westland om 'kwestie van der Tak'

WESTLAND - De gemeenteraad van Westland komt dinsdag in een extra vergadering bijeen om de 'kwestie Van der Tak'. Dit meldt mediapartner WOS. De oud-burgemeester raakte deze week in opspraak omdat hij op eigen houtje 100.000 euro heeft toegezegd aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst.

Van die 100.000 euro is een dag voor zijn afscheid 40 mille overgemaakt. Volgens waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne wist het huidige college van B en W hier niets van af. 'Wij als college kwamen er een aantal dagen geleden achter. Toen hebben wij alles op een rijtje gezet en hebben we het gemeld aan de gemeenteraad', zegt van Ardenne in gesprek met de WOS.Sjaak van der Tak weerspreekt de verklaring van het college. Hij zegt dat de zaak is besproken in de vergaderingen van B en W van 5 en 12 september en dat een definitief besluit is genomen op 26 september. De extra raadsvergadering is aangevraagd door LPF Westland en Westland Verstandig. In de loop van de dag steunde ook coalitiepartij GemeenteBelang Westland het verzoek. De vergadering begint dinsdag om 12.00 uur.