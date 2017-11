Leerlingen maken eigen school duurzaam met zonnepanelen

Foto: Robbert van Cleef

LEIDEN - et Da Vinci-college in Leiden is de eerste middelbare school in Nederland die zichzelf van stroom kan voorzien met behulp van zonne-energie. Bijzonder aan het hele project is dat het grotendeels door leerlingen is bedacht en uitgevoerd.





En met die berekeningen zijn de leerlingen naar het bestuur gegaan en werd hun plan goedgekeurd. ‘Ik ben er erg trots op’, zegt rector Annick Dezitter. ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat de jongeren nadenken over hoe deze wereld er over 50 of 100 jaar uitziet.’





Leerzame ervaring



En daar zijn de leerlingen die meededen aan het project nu wel mee bezig. ‘Ik heb vooral geleerd om duurzamer te zijn’, zegt Mindy Wolfers. ‘Ik let nu op dat ik het licht altijd uitdoe, dat ik niet te veel water verbruik en dat ik afval scheid.’ Alle elektriciteit voor de school wordt nu dus geleverd door zonne-energie. Ook de gemeente Leiden heeft deels meegedaan aan het project door subsidie te verlenen.



