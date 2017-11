Honderd kunstenaars werken mee aan #ALPHENART

ALPHEN AAN DEN RIJN - Honderd kunstenaars hebben eraan meegewerkt; de kunstroute #ALPHENART door het centrum van Alphen aan den Rijn. De route leidt van het station naar het centrum. Er zijn moderne kunstenaars, schilders en ook graffitikunstenaars bij betrokken.

Joost Zwanenburg is een van de kunstenaars die meedoet aan het project. Een van zijn kunstwerken is een wasbeer met een spuitbus op de hoek bij de oude V&D in de Van Boetzelaerstraat. Zwanenburg: 'Alles wat je op straat maakt, dat is gelijk voor iedereen. Dat vind ik mooi.'Zwanenburg is niet de enige, want veel voorbijgangers vinden de graffitikunst ook mooi. ‘Toen ik de graffiti aan het zetten was, kwamen er mensen uit de flat naar beneden om te vertellen hoe leuk ze het vinden en dat het zo opknapt.’De kunst is niet alleen buiten te zien. Het oude pand van de V&D dient dit weekend als expositieruimte. Hier staan verschillende kunstwerken. De graffitikunst buiten zal na het weekend nog te zien zijn. De organisatie van de kunstroute heeft de gemeente en eigenaren van de panden weten te overtuigen de graffiti kunst voorlopig te laten zitten.