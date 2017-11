'Haagse chic': kunstzinnige en koninklijke juwelen te zien in Gemeentemuseum

Sieraden Steltman | Foto: Gemeentemuseum

DEN HAAG - Zelfs de koninklijke familie is er vaste klant: juwelier Steltman in Den Haag. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Johannes Steltman de deuren van zijn zaak opende. Voor het Gemeentemuseum in Den Haag aanleiding voor de tentoonstelling 'Haagse chic'.





‘Hij haalde zijn inspiratie uit het buitenland’ vertelt Fred Brom, de directeur van Steltman juwelier. ‘Hij kon zo op de trein springen naar Parijs en kwam dan terug met het idee om juwelen te maken voor de Nederlandse markt die je toen al naast juwelen van de internationale markt kon leggen’.



Kwaliteit



Er zijn wel meer juweliers in Nederland natuurlijk, maar Steltman is volgens het museum speciaal. En dat heeft vooral te maken met de kwaliteit die hij leverde. Volgens Madelief Hohé van het Gemeentemuseum Den Haag, besteedde Steltman veel aandacht en zorg aan zijn stukken. ‘Hij had daardoor ook bijzondere klanten die generaties lang klant zijn. Zoals bijvoorbeeld leden van het Koningshuis'.



De goudsmeden van Steltman maakten ondermeer de verlovingsring voor Màxima. 'Dat geeft aan dat er in Nederland een speciale verbintenis is met de Haagse juwelier. En dat vinden wij heel bijzonder ‘, aldus Hohé. 'Haagse chic' is van 4 november tot en met 18 februari te zien.



