Team Brunel eerste in tweede havenrace Volvo Ocean Race

Foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Team Brunel heeft in de Volvo Ocean Race de tweede havenrace gewonnen. De onder Nederlandse vlag varende boot voer de gehele wedstrijd in Lissabon vooraan. Brunel kreeg door de zege er zeven punten bij en heeft na twee havenraces elf punten, en is in dat klassement nu gedeeld tweede achter het Spaanse Mapfre. De resultaten van de havenraces zijn van belang als teams in de eindstand gelijk eindigen.



'We hadden een hele goede dag vandaag. Het was een zeer hectische race met winddraaiing en de baan die werd verlegd. Als je de minste fouten maakt, heb je een goede kans op de overwinning', aldus Bouwe Bekking, schipper van Team Brunel.



De Nederlandse boot van AkzoNobel finishte als vierde en heeft nu vier punten bij de havenraces.



Op naar Zuid-Afrika



De eerste etappe van de Volvo Ocean Race werd vorig weekeinde gewonnen door het Amerikaans-Deense





LEES OOK: AkzoNobel finisht als vierde in Lissabon; teleurstellende zesde plaats voor Brunel

'We hadden een hele goede dag vandaag. Het was een zeer hectische race met winddraaiing en de baan die werd verlegd. Als je de minste fouten maakt, heb je een goede kans op de overwinning', aldus Bouwe Bekking, schipper van Team Brunel.De Nederlandse boot van AkzoNobel finishte als vierde en heeft nu vier punten bij de havenraces.De eerste etappe van de Volvo Ocean Race werd vorig weekeinde gewonnen door het Amerikaans-Deense Team Vestas 11th Hour Racing . Na de havenrace vrijdag in Lissabon zetten de boten vanaf zondag koers richting Kaapstad voor een tweede lange etappe.