Haagse Aïcha kiest in The Voice ondanks 'bullshitverhaal' voor coach Ali B

DEN HAAG - Met het nummer ‘Versace on the floor’ van Bruno Mars kreeg de 25-jarige Aïcha Gill uit Den Haag vrijdagavond alle vier de coaches omgedraaid tijdens The Voice of Holland.

Voor de 25-jarige Haagse is het podium geen onbekend terrein. Ze was lid van een meidengroep en deed eerder mee aan X- factor. Gill heeft een tijd getourd met Angela Groothuizen en had ook nog een van de hoofdrollen in de musical Dreamgirls.‘Toch was ik echt onwijs zenuwachtig bij The Voice’, zegt ze meteen na haar auditie tegen Omroep West. Aïcha zit momenteel in Suriname, waar ze samen met haar familie de uitzending via Skype heeft gevolgd. ‘In een musical heb je een rol, ben je iemand anders en sta je niet alleen. Hier sta je echt alleen en moet je in anderhalve minuut het beste geven’.Tijdens de blind auditions koos de Haagse voor Ali B als haar coach. En dat is niet vanwege de hele uitleg die hij gaf, in wat Anouk noemde ‘het bullshitverhaal’. ‘Nee, die uitleg die hij gaf was echt niet nodig. Ook zonder ‘het bullshitverhaal’ had ik mij voorgenomen voor Ali te kiezen, als hij zou omdraaien. Mijn familie verwachtte dat ik voor Anouk zou gaan.’Anouk draaide als eerst voor Aïcha, toch koos ze Ali als coach, omdat hij jongeren zo goed begeleidt. ‘Ik vind Ali tof, om alles wat hij heeft bereikt. Mensen denken soms dat hij niet kan zingen, maar dat is niet zo. Hij is bovendien ook een ondernemer en begeleid jongeren enorm goed in dit vak’. De Haagse houdt zelf van soul en r&b en heeft een single uitgebracht die zij schreef samen met een vriend. Een album uitbrengen is een van haar wensen. 'Maar nu eerst The Voice of Holland, ik hoop zoveel te leren'.