A20 dicht na zwaar ongeluk

Foto: AS Media

MOORDRECHT - De A20 richting Rotterdam is bij Moordrecht afgesloten na een zwaar ongeluk. Dat meldt de ANWB.

De weg is afgesloten voor politieonderzoek. Automobilisten richting Rotterdam kunnen vanaf knooppunt Gouwe het beste de A12 richting Den Haag volgen en vervolgens via de A4 en A13 rijden. De weg blijft zeker tot 8.30 uur dicht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat is onbekend. Een traumahelikopter werd opgeroepen om te helpen.