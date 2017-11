Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk op A20

Foto: AS Media

MOORDRECHT - Op de A20 richting Rotterdam is vrijdag op zaterdagnacht bij Moordrecht een 24-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk. Dat meldt de politie. Een 33-jarige vrouw uit Hellevoetsluis raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur tussen twee auto's. Volgens de VID stond een auto stil op de vluchtstrook toen een andere auto er met hoge snelheid op botste. De man die met hoge snelheid op de stilstaande auto reed, was bij aankomst van de hulpdiensten al overleden.



De brandweer moest de vrouw, die met haar auto op de vluchtstrook stond, uit haar auto bevrijden. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.



Afgesloten



De A20 is enkele uren afgesloten geweest zodat de hulpverleners hun werk konden doen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.