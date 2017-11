Dronken automobilist ramt elektriciteitskast en belandt vervolgens in sloot

Foto: Politie Kaag en Braassem

TER AAR - Een dronken automobilist is in Ter Aar op de Hertog van Beijerenstraat met zijn auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in het water beland. De 42-jarige Poolse bestuurder had drie keer te veel alcohol gedronken. De man moest direct zijn rijbewijs en auto inleveren.

Volgens de politie had de automobilist een bocht 'compleet gemist' en vervolgens een elektriciteitskastje geramd. Daarna reed hij net tussen twee bomen door het water in.



De man bleek naast dat hij te veel had gedronken ook zijn autopapieren niet op orde te hebben. Daarom moest hij ook de auto inleveren. Daarnaast zal de man de omver gereden elektriciteitskast moeten vergoeden.