'Tweede brug bij Boskoop in strijd tegen verkeersproblemen'

BOSKOOP - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoek doen naar een tweede brug in Boskoop om de verkeersproblemen rondom Boskoop en Hazerswoude-Dorp aan te pakken. De nieuwe brug zou binnen vijf tot tien jaar moeten worden gerealiseerd.

De brug zou ten noorden van Boskoop moeten worden aangelegd en aansluiten op de oostelijke rondweg. Met de nieuwe oeververbinding moet de verkeersdrukte op de N209 en de Zijde in Boskoop afnemen. Het onderzoek naar de effecten en de kosten van de brug moet rond de zomer van 2018 klaar zijn, zodat er dan een besluit kan worden genomen over de aanleg.Daarnaast zijn er volgens het Alphense college op korte termijn maatregelen nodig op de N209 bij Hazerswoude-Dorp. Vorige maand werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad niet wilde instemmen met de verkeersplannen. Zo moest er een fiets- en voetgangersbrug komen om de drukke weg over te steken Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn moet er ook goed worden gekeken naar structurele oplossingen voor de aansluiting van de N11 op de A12 richting Rotterdam en moet de N11 worden doorontwikkeld tot een A11. Op deze manier moet de doorstroming en de bereikbaarheid van de hele regio worden verbeterd. De gemeente wil over deze lange termijn oplossingen in gesprek met Rijkswaterstaat en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zoetermeer, Zoeterwoude en Langsingerland.