Zuid-Holland Korfbalcup: titelhouder KCC/So Natural door naar volgende ronde

REGIO - Titelhouder KCC/SO natural is deze week met een winstpartij aan de Zuid-Holland Korfbal Cup begonnen. De Korfbal League-ploeg uit Capelle aan den IJssel versloeg eersteklasser RWA met 17-23.

Gemini speelde in de eerste ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup tegen Kinderdijk. In dat duel ging de ploeg uit Gouda met harde cijfers onderuit. Het werd maar liefst 23-6 voor Kinderdijk.Maassluis - Nieuwerkerk:Sperwers - Vitesse (B):KOAG - IJsselvogels:RWA - KCC/So Natural:Movado - ADO Vorige week kwamen andere ploegen al in actie. Merwede, WION, Meervogels, ODO, GKV/Enomics, HKC, Albatros, Korbis, Velocitas en Erasmus verzekerden zich van een plaats in de tweede ronde van het toernooi.De Zuid-Holland Korfbalcup is een toernooi dat wordt georganiseerd door de stichting Drechtsteden Korfbalpromotie, Omroep West en RTV Rijnmond.