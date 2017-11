De Westlandse Aardbei: 'Niets mis met onze aardbeien'

Aardbeien (Foto: ANP)

WESTLAND - 'Onze aardbeien kunnen met een gerust hart worden gegeten.' Zo reageren Jaco en Sandra Huysman van De Westlandse Aardbei bij onze mediapartner WOS op het bericht van Trouw over 'giftige aardbeien'. Uit een analyse van de krant zou blijken dat aardbeien zes keer giftiger zijn dan andere soorten fruit in de supermarkt.

Uit de cijfers van steekproeven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat aardbeien gemiddeld met zeven tot acht schadelijke stoffen zijn bespoten. Voor elk van die stoffen afzonderlijk is een toegestaan maximum, dat niet wordt overschreden. Maar de NVWA kijkt niet naar de combinatie van de stoffen, aldus deskundigen in de krant. Zij vinden dat niet terecht.



Volgens de aardbeienteler uit 's-Gravenzande gaat het verhaal van Trouw bij hen niet op. De Westlandse Aardbei kweekt niet in de open lucht, maar in een kas. 'Wij hebben een heel teeltsysteem in onze kas: hangende teeltgoten, de aardbeien komen niet met grond in aanraking. Omdat wij in de kas telen, kunnen we heel veel beheersen, we zetten biologische bestrijding in, dus beestjes tegen beestjes.'



NVWA: 'Geen risico's'



De NVWA laat weten zich te houden aan de wettelijke Europese normen voor al deze stoffen. 'We zien geen risico's. Als we die wel zien, dan grijpen we in', meldt een woordvoerder. Hij benadrukt dat de Europese normen voor deze stoffen heel streng zijn.