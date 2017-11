Katwijk boekt overwinning op AFC en herstelt zich van nederlaag

KATWIJK - Een week na de eerste nederlaag van het seizoen heeft Katwijk zich herpakt en heeft het weer drie punten bij kunnen schrijven. De koploper van de tweede divisie was zaterdagmiddag in een doelpuntrijk duel met 2-3 te sterk voor het Amsterdamse AFC.

De oranjehemden kenden een veelbelovende start. Marciano Mengerink zette de bezoekende ploeg met zijn zevende treffer van het voetbaljaargang al na drie minuten spelen op voorsprong. Supporters die dachten dat het een makkelijke middag zou gaan worden voor Katwijk, kwamen van een koude kermis thuis.Een kwartier later hing de vlag er namelijk heel anders voor. AFC toonde veerkracht en nam via twee goals van Thomas van den Houten en Tom van den Brink de leiding over. Maar ook AFC slaagde er niet in de voorsprong lang vast te houden. Via een goede aanval zocht Robbert Susan zijn collega Mengerink, die de gelijkmaker al snel op het scorebord zette.Na nog geen half uur spelen was er al viermaal gescoord en dus kon de eerste helft doelpuntrijk genoemd worden. Helemaal toen Damiano Schet er vlak voor de pauze 2-3 van maakte. Susan kon de marge in het tweede bedrijf groter maken, maar hij faalde vanaf de penaltystip.0-1 Mengerink, 1-1 Van den Houten, 2-1 Van den Brink, 2-2 Mengerink, 2-3 Schet