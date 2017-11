Serie overwinningen Rijnsburgse Boys ten einde na nederlaag tegen De Dijk

Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Voor Rijnsburgse Boys is zaterdag een einde gekomen aan een serie van drie overwinningen op rij. In de tweede divisie verloor de ploeg van trainer Pieter Mulders voor eigen publiek met 2-4 van De Dijk.

Rijnsburg herstelde zich in de eerste helft knap van een 0-2 achterstand. Via een penalty en klutsgoal waren de bezoekers uit Amsterdam op voorsprong gekomen. Carlos Opoku en Jeffrey Jongeneelen maakten er, met respectievelijk de aansluitingstreffer en de gelijkmaker, weer een leuke en vooral spannende wedstrijd van.



Na rust stormde Rijnsburg, maar lukte het ze niet te scoren. De Dijk deed dat wel. Raymond Baten zette de bezoekers uit de hoofdstad weer op voorsprong. Na een rode kaart voor Rijnsburg-speler Cagri Kodalak werd het moeilijker voor de Uien, waarna Adham El Idrissi niet veel later met de 2-4 voor de genadeklap zorgde.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - De Dijk 2-4 (2-2): 0-1 El Gourari (strafschop), 0-2 Ahahaoui, 1-2 Opoku (strafschop), 2-2 Jongeneelen, 2-3 Baten, 2-4 El Idrissi