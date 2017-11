FC Lisse stunt tegen GVVV van oud-trainer Niek Oosterlee

LISSE - Op eigen veld heeft FC Lisse gestunt tegen het GVVV van oud-Lisse-trainer Niek Oosterlee. De nummer twee van de tweede divisie werd zaterdagmiddag knap met 2-0 verslagen.

Over Oosterlee, die drie jaar actief was als coach van FC Lisse, kwamen vorige week zorgwekkende berichten naar buiten. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen met een bacteriële infectie. Afgelopen dinsdag mocht hij naar huis om aan te sterken, zaterdag zat hij alweer op de bank bij zijn club. Al gaf hij tegenover Omroep West aan zich nog niet helemaal fit te voelen.GVVV was de betere partij op Ter Specke en FC Lisse mocht met een 0-0 ruststand in de handjes knijpen. In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Het was dan ook verrassend dat Lisse op voorsprong kwam. Roel de Goede tekende na een uur vanuit een hoekschop voor de openingstreffer. Niet veel later was het Rick Bouwmeister die via een counter voor de 2-0 zorgde en daarmee de drie punten veiligstelde.1-0 De Goede, 2-0 Bouwmeister