'Mensen inspireren en emotie laten voelen': Roemillo uit The Voice wil mensen raken

DEN HAAG - Mensen inspireren, vermaken en emotie laten voelen. Dat is wat hij wil. De Haagse Roemillo Baumgard deed daarom op vrijdag 27 oktober mee aan de blind auditions van The Voice of Holland. Het bijzondere is dat de 18-jarige Hagenaar uit een gezin met 13 kinderen komt. En op twee na waren ze allemaal bij de blind auditions om Roemillo te supporten.

De familie Baumgard is geen onbekende in televisieland. Ze zaten met zijn vijftienen in het KRO-NCRV-programma, waarin drie grote gezinnen centraal stonden. 'Mijn familie is mijn grootste support. Ze steunen me in alles,' zegt Roemillo. 'Dat geldt voor ieder kind. We zijn allemaal muzikaal, we hebben allemaal iets sportiefs. En onze ouders zijn er gewoon altijd voor ons.'Op twee na is het hele gezin Baumgard compleet om Roemillo aan te moedigen tijdens zijn avontuur bij de blind auditions van The Voice. Het dak gaat eraf als coach Sanne kort voor het eind van het nummer met stoel en al omdraait. Roemillo mag in haar team. 'Dat moment. Ik had het gevoel dat niemand zou gaan draaien,' zegt Roemillo. 'Ik had aan het begin gezegd: als niemand voor mij gaat draaien, wil ik in ieder geval dat het publiek genoten heeft, want het is uiteindelijk een show. Ik wil mijn stem laten horen, maar ook mijn moves.'En die moves heeft hij zeker laten zien. Tijdens zijn vertolking van het nummerdanst hij alsof zijn leven ervan af hangt. Toch ligt zijn hart ergens anders. 'Ik ben meer van de artiesten zoals Luther Vandross en R. Kelly. vanwege de mooie ballads.'Op verzoek zingt Roemillo een stukje. Hij kiest voor het nummer 'I believe I can fly' van R. Kelly en steekt van wal, gewoon in de tuin van de Nieuwe Kerk in Den Haag. Toeristen die toevallig langslopen, blijven staan en geven hem als hij klaar is een flink applaus.