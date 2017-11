Derde divisie: Quick Boys en Scheveningen doen allebei goede zaken

Foto: Orange Pictures

REGIO - Quick Boys en Scheveningen hebben zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de derde divisie. Beide ploegen boekten een overwinning, al was die van Quick Boys tegen Magreb '90 mager te noemen. Het werd slechts 1-0 voor de Katwijkers. Scheveningen was met 3-2 te sterk voor ODIN '59.

Yordi Teijsse tekende namens Quick Boys vanaf de penaltystip voor de enige goal van de middag. Dat gebeurde pas een kwartier voor het eind. De twee ploegen speelden aanvallend, maar vooral in het begin van het duel bleven grote kansen uit. Daarnaast deden ook de doelmannen goed hun werk.



Bij de wedstrijd van Scheveningen tegen ODIN '59 vielen meer goals. Al binnen twintig minuten stond de ploeg van John Blok op een 2-0 voorsprong. Tim Peters en Brandon Robinson waren trefzeker. Nog voor rust viel ook de derde Scheveningse treffer, vlak nadat ODIN iets terug had gedaan. Een half uur voor tijd werd het 3-2, maar dichterbij kwamen de bezoekers uit Heemskerk niet.



Scoreverloop Quick Boys - Magreb '90 1-0 (0-0): 1-0 Teijsse (strafschop)



Scoreverloop Scheveningen - ODIN '59 3-2 (3-1): 1-0 Peters, 2-0 Robinson, 2-1 Hulleman, 3-1 Rog, 3-2 Dikker