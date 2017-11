Den Haag maakt zich op voor derby tussen HBS en Quick

(Foto: Herman Nanninga) (Foto: Herman Nanninga)

DEN HAAG - Lange rijen in de Bosjes van Pex, zaterdagavond. Den Haag maakt zich op voor dé stadsderby tussen HBS en Quick. Voor het eerst sinds 2003 spelen de twee ploegen in competitieverband tegen elkaar in de derde divisie zondag. De verwachting is dat er duizenden mensen op de wedstrijd af gaan komen.