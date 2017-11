Quick wint na 14 jaar weer Haagse derby van HBS

Blijdschap bij Quick. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Teleurstelling bij HBS zaterdagavond, maar grote feestvreugde bij buurman Quick. Zij wonnen de Haagse derby met 1-3. Het was de eerste editie van de beladen derby in veertien jaar tijd, de twee ploegen speelden in 2003 voor het laatst tegen elkaar in competitieverband. Ditmaal in de derde divisie zondag. De grote mannen aan de kant van Quick waren Nabil Hadui die twee keer scoorde, en doelman Jari Puister, die een strafschop keerde.



HBS, de nummer zestien van de competitie, kwam ietwat verrassend op voorsprong op een bomvol sportpark Craeyenhout. Santy Hulst tikte binnen na een voorzet van Gino Mulder. Lang mocht er alleen niet genoten worden van die voorsprong. Hadui trok de score na een goede en mooie individuele actie al snel weer gelijk: 1-1.



Ook mooi was de tweede treffer van Quick, althans de uitvoering. Frank van der Heiden schoot via de hak een voorzet van Marc Boshoff binnen. HBS kreeg daarna dé kans op de gelijkmaker, maar een strafschop werd door Quick-doelman Puister gestopt. Vlak voor tijd besliste Hadui het duel definitief. Via een counter schoot hij voor de tweede keer van de avond raak.



Uitgebreide samenvatting



Een samenvatting van het beladen duel, dat om 18.30 begon, is zondagavond te zien in TV West Sport vanaf 20.00, vlak na Studio Sport.



Scoreverloop HBS - Quick 1-3 (1-1): 1-0 Hulst, 1-1 Hadui, 1-2 Van der Heiden, 1-3 Hadui









