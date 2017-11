Opstelling ADO: Wilfried Kanon maakt zijn rentree tegen Feyenoord

DEN HAAG - Wilfried Kanon keert bij ADO Den Haag terug in het basiselftal dat zondag de degens kruist met landskampioen Feyenoord. De verdediger uit Ivoorkust is hersteld van een onderbeenblessure en vormt centraal in de verdediging een koppel met de Duitse mandekker Thomas Meissner.

De terugkeer van Kanon betekent dat Danny Bakker weer doorschuift naar het middenveld, waar geen plek meer is voor Donny Gorter, die op de bank begint. Achterin mist ADO nog steeds de geschorste Tom Beugelsdijk en de geblesseerde Nick Kuipers , terwijl ook vleugelspits Ricardo Kishna langdurig in de lappenmand zit.Het elftal van coach Fons Groendijk wil wat rechtzetten, want vorige week leden de Hagenaars een kansloze nederlaag bij PEC Zwolle (2-0). In het KNVB-bekertoernooi maakte ADO het Feyenoord eerder dit seizoen heel moeilijk, maar de Rotterdammers boekten wel een 2-0 overwinning in De Kuip Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Falkenburg, Lorenzen.Jones; Nieuwkoop, Tapia, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson.Het eredivisieduel ADO Den Haag - Feyenoord is zondag live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet samen met analist en oud-voetballer Pascal Bosschaart (ex-ADO én ex-Feyenoord) rechtstreeks verslag vanuit stadion De Koel in Venlo.