Drie gewonden bij vechtpartijen in Westland; iemand aangehouden

Arrestatie (Foto: politie)

'S-GRAVENZANDE - Bij vechtpartijen in het Westland zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen gewond geraakt. De politie heeft een man aangehouden.

Op de Heulweg in Wateringen was rond 01.30 uur een vechtpartij op een feestje. Twee mensen raakten daarbij gewond. Het is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Een 22-jarige man uit Wateringen is aangehouden.



Bij een grote vechtpartij tussen mensen van twee verschillende feestjes op de Saffier in 's-Gravenzande raakte eerder in de nacht ook iemand gewond.