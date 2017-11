Nepbrieven over sleepwet ook in Leiden bezorgd

LEIDEN - Een nepbrief over de zogenoemde sleepwet is in het centrum van Leiden bezorgd. Dat meldt de politie Leiden op Facebook. Ook op andere plekken in het land kregen mensen zo'n brief.

De brieven, die bij wijze van ludieke actie verstuurd zijn door de actiegroep Bits of Freedom, kunnen de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van de veiligheidsdienst, zegt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In de brief worden ontvangers gevraagd een afspraak te maken voor de installatie van een apparaat dat hun woning aftapbaar zou maken.De brief, zo schrijven de afzenders, is afkomstig van de Rijksveiligheidsdienst. Met deze actie wil Bits of Freedom bezwaren uiten tegen de nog in te voeren zogeheten sleepwet, waarover Nederland zich volgend jaar in een referendum mag uitspreken.In reactie op de actie laat de AIVD op zijn website weten dat de brief niet van de dienst afkomstig is. 'De brief is ook niet verstuurd door een ander onderdeel binnen de Rijksoverheid. De 'Rijksveiligheidsdienst' is een verzinsel.'