Man en vrouw in Den Haag beroofd, bedreigd en mishandeld

Foto: archief

DEN HAAG - Op de IJzerwerf in Den Haag zijn zaterdagavond twee mensen in een auto bedreigd en beroofd. Een van de twee, een vrouw, werd ook geslagen en geschopt.

De slachtoffers, een man en een vrouw, zaten in een auto toen twee mannen de deur open trokken. Ze bedreigden de 31-jarige vrouw uit Den Haag met een wapen en sloegen en schopten haar. De 28-jarige man uit Rotterdam werd ook bedreigd met een wapen. De twee verdachten namen de handtas van de vrouw mee en renden naar een auto die klaarstond om te vertrekken.



De verdachten hadden donkere kleren aan en hun gezicht was bedekt. Mogelijk zat er in hun vluchtauto een derde persoon. De recherche onderzoekt de zaak.



Ziekenhuis



Het vrouwelijke slachtoffer heeft zich na de beroving in het ziekenhuis aan haar verwondingen laten behandelen.