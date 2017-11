Motorsport: Michael van der Mark sluit af met vierde plaats

Michael van der Mark. (Foto: ANP)

GOUDA - Wegracer Michael van der Mark heeft zijn seizoen in het WK Superbike afgesloten met de vierde plaats in de laatste race van het jaar op het circuit van Losail in Qatar. Die klassering bracht de motorcoureur uit Gouda op de zesde plaats in de eindstand.





Zijn terugkeer op de superbikes verliep niet meteen naar wens. In de race op vrijdag kwam Van der Mark ten val en viel hij uit. Zaterdag ging het beter, al verloor hij de strijd om de derde plaats van zijn teamgenoot Alex Lowes.



Record



De Brit Jonathan Rea, die zijn derde wereldtitel al op zak had, won de laatste twee races. Hij bracht zijn puntentotaal op 556 en vestigde daarmee een record. De Noord-Ier won dit seizoen 16 van de 24 races op zijn Kawasaki.



