Weekoverzicht: zangeres Samantha volgt logepedie en plannen cultuurpaleis anders

Samantha Steenwijk tijdens de blind audition van The Voice of Holland | Foto: Talpa/RTL

DEN HAAG - Zangeres Samantha Steenwijk volgt logopedie om van haar Haags accent af te komen. Het cultuurcomplex in het centrum van Den Haag valt duurder uit en de plannen worden gewijzigd omdat het moeilijker is dan gedacht om op de plek een nieuw gebouw neer te zetten. In Delft komt een monteur om het leven bij een explosie.