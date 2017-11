Basketbal: ZZ Leiden ontsnapt bij Aris Leeuwarden en blijft ongeslagen

LEIDEN - Zorg en Zekerheid Leiden heeft met de hakken over de sloot een overwinning behaald bij Aris Leeuwarden. Het werd uiteindelijk 64-66. Daardoor gaan de Leidse basketballers ook na vijf duels nog altijd ongeslagen aan kop in de eredivisie.

In de slotseconde ontsnapte ZZ Leiden, omdat Stefan Mladenovic de laatste driepunter miste. Ondanks de zege was coach Paul Vervaeck niet helemaal in zijn hum. 'De schoten vielen niet en we lieten toe dat Aris zelfvertrouwen kreeg. Daarnaast wacht iedereen dan af wie het dan wel gaat doen', merkte de Vlaming op.Zijn ploeg is in elk geval gewaarschuwd, want komende zaterdag wacht een kraker. Dan speelt ZZ Leiden thuis in de Vijf Meihal tegen Den Bosch, dat gedeeld tweede staat en maar twee punten minder heeft.