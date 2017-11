Tiki taka-goal van Aaron Meijers helpt ADO aan gelijkspel tegen Feyenoord

Aaron Meijers juicht na zijn gelijkmaker tegen Feyenoord. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Op zeer karaktervolle wijze heeft ADO Den Haag zondag landskampioen Feyenoord op een gelijkspel gehouden. In het goed gevulde Cars Jeans Stadion bogen de groen-gelen een vroege 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar in de slotfase werd het nog 2-2. Net voor de rust haalde ADO inspiratie uit de weergaloze gelijkmaker van aanvoerder Aaron Meijers, die een aanval à la FC Barcelona zeer fraai afrondde.





ADO kwam al na drie minuten achter te staan. Nicolai Jorgensen kon de bal via dichtbij binnenkoppen uit een voorzet van Bart Nieuwkoop, waarmee de Deense spits zijn eerste goal ooit op kunstgras maakte.





Na de magistrale 1-1 van Meijers tekende verdediger Wilfried Kanon in de 55ste minuut met het hoofd voor de 2-1. Daarbij tastte Brad Jones, de Australische doelman van Feyenoord, volledig mis.





Op de valreep



Feyenoord voorkwam op de valreep zijn vierde nederlaag van dit seizoen. Captain Karim El Ahmadi redde vijf minuten voor tijd een punt namens de Rotterdammers.





De laatste overwinning van het dolende Feyenoord in de eredivisie dateert al van ruim een maand geleden, uit tegen AZ.



Scoreverloop ADO Den Haag - Feyenoord 2-2 (1-1): 0-1 Jorgensen (4'), 1-1 Meijers (44'), 2-1 Kanon (55'), 2-2 El Ahmadi (86')



ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati (Gorter, 89'), Bakker; Becker, Falkenburg (Johnsen, 74'), Lorenzen (Hooi, 85')



Feyenoord: Jones; Nieuwkoop (Amrabat, 58'), Tapia (Kramer, 83'), St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra (Boëtius, 62'), Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson



Gele kaart: Jorgensen (Feyenoord)



Rode kaart(en): n.v.t.



Scheidsrechter: Nijhuis



Toeschouwers: 13.870 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)

