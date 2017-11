Lichaam gevonden op Monsterseweg in Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de bosjes op de Monsterseweg in Den Haag is een overleden persoon gevonden.

Over de identiteit van de dode is niets bekendgemaakt. Hoe de persoon om het leven is gekomen, is niet bekend. Agenten doen onderzoek.



Mensen die iets hebben gezien, kunnen zich melden bij de politie.