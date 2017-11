Hockey: mannen van HDM verliezen staartduel, vrouwen houden aansluiting

Teleurstelling bij Sander Groenheijde van HDM. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De hockeyers van HDM hebben een uitgelezen mogelijkheid laten liggen om van de laatste plaats af te komen. Ze verloren in eigen huis met 3-5 van Almere, dat evenals de Hagenaars vooraf slechts één punt had gepakt. Halverwege het seizoen is HDM nu alleen hekkensluiter in de hoofdklasse.

Na het eerste kwart keken de gastheren al tegen een 0-3 achterstand aan. Dankzij een benutte strafbal van Sander Groenheijde en twee trefzekere strafcorners van Kieran Dartéé werd het nog wel spannend, maar de nederlaag bleek uiteindelijk onafwendbaar.



HGC bleef in Utrecht met lege handen achter bij de nog ongeslagen koploper Kampong: 2-1. Nicholas Budgeon maakte de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij. De formatie uit Wassenaar is daardoor naar het rechterrijtje gezakt en staat nu zevende.



Goede zaken



Het damesteam van HDM deed wél goede zaken. Op eigen veld werd Bloemendaal met 3-2 bedwongen. Nadat achtereenvolgens Julia Verschuur en Pien van Nes hadden gescoord uit strafcorners, kwamen de bezoekers terug tot 2-1. Met een veldgoal stelde Nina van der Marel de zege veilig.



Negentien punten hebben de Haagse vrouwen verzameld in elf duels. Daarmee delen ze de vijfde plek met SCHC. Voor beide clubs geldt dat ze slechts één puntje achterstand hebben op de vierde plaats, die aan het eind van de rit deelname aan de play-offs oplevert.