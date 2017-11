VVSB lijdt pijnlijke nederlaag bij FC Lienden

Ongeloof bij VVSB-aanvaller Mo el Osrouti. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - Voor de tweede week op rij is tweededivisionist VVSB hard onderuit gegaan in een uitwedstrijd. Na de 3-0 nederlaag bij Koninklijke HFC kregen de Noordwijkerhouters zondag met 4-0 klop van FC Lienden. Bij rust stonden ze al op een schier onoverbrugbare 3-0 achterstand tegen de formatie van Hans Kraaij junior.

Al in de derde minuut opende Jawad Bellahsan het bal. Via diezelfde Bellahsan en Danny van de Meiracker liep FC Lienden binnen een halfuur zelfs uit naar 3-0. Na iets meer dan een uur maakte Nick Hak er nog 4-0 van.



VVSB neemt na elf duels de dertiende plaats in. De ploeg van Mark Schenning zag streekgenoot FC Lisse tot één punt naderen, met daarbij de aantekening dat Lisse nog een wedstrijd tegoed heeft. FC Lienden is achter Katwijk en GVVV de nummer drie.



Scoreverloop FC Lienden - VVSB 4-0 (3-0): 1-0 Bellahsan (3'), 2-0 Bellahsan (26'), 3-0 Van de Meiracker (28'), 4-0 Hak (62')