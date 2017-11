Veel rookontwikkeling bij brand in woning Bosboomstraat Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een woning aan de Bosboomstraat in de Haagse Schilderswijk heeft zondag korte tijd brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij.

Omliggende woningen zijn uit voorzorg door de brandweer ontruimd. De bewoners konden na enige tijd terugkeren naar hun huis. Het pand is volgens nieuwssite Regio 15 zwart geblakerd. De brandweer heeft het pand geventileerd. Niet bekend is waar de brand precies gewoed heeft. Ook is de schade nog niet bekend.