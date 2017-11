Immers waant zich in FIFA-spel na weergaloze goal Meijers: 'Het leek wel FC Barcelona'

Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Na afloop is Lex Immers nog altijd vol enthousiasme over de weergaloze goal van ADO Den Haag-captain Aaron Meijers in het duel met Feyenoord (2-2). De Haagse middenvelder, die tegen zijn oude club speelde, dacht even dat hij in het computerspel FIFA was beland. 'Het ging echt zo snel. Ik dacht bij mijzelf: what the f*ck', vertelt hij beduusd.





Mike van Duinen en Tom Beugelsdijk door het dolle heen na goal ADO (foto: Soccrates Images)

In al zijn vreugde zag Immers zijn ploeggenoot Tom Beugelsdijk op de tribune zitten. 'Ik zei: Tom! Dit is een FIFA-goal, hè. Ik wist op dat moment niet of hij mij hoorde, maar dat was uiteindelijk wel het geval.'





Op het moment dat Immers voor de camera van Omroep West verschijnt, heeft hij de goal al meerdere malen omschreven. 'Ik gaf de bal voor op Erik (Falkenburg, red.). Daar kwam eigenlijk niks uit, zonde. Maar we kregen de bal weer terug en op dat moment zat ik gewoon in een game. Het ging van schijf naar schijf, een dubbel een-tweetje en vervolgens belandde de bal stijf rechts in de kruising. Het leek wel FC Barcelona.'